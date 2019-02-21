20 ألف متطوع لتنظيم الحدث من مختلف الدول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سَجَّل أكثر من 20 ألف شخص للتطوع والمشاركة في الأعمال التنظيمية ضمن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويعد البرنامج التطوعي الذي يُصاحب الألعاب العالمية أكبر برنامج من نوعه في الإمارات حتى الوقت الحالي، حيث يُشارك الآلاف من الأشخاص من مختلف أرجاء الدولة والعالم إلى جانب أصحاب الهمم في حدث يعتبر الأكثر تضامنًا عبر 50 سنة من تاريخ الأولمبياد الخاص.

وانضمت أعداد كبيرة من مواطني الدولة إلى البرنامج، مُشَكِّلين بذلك أكثر من 40% من المتطوعين المسجلين، فيما يأتي نظراؤهم من الهند في المرتبة الثانية، بينما حلّ المصريون في المرتبة الثالثة.

وتُشكل الإناث 54% من المسجلين للتطوع (أكثر من النصف)، في دلالة تعكس مستوى اهتمام العنصر النسائي بالمنافسات، خاصة مع تسجيل رقم قياسي عالمي في عدد الرياضيات الإناث المشاركات والمتنافسات في الألعاب، واللاتي تصل أعدادهن لأكثر من 3200 رياضية.

وسيكون للمتطوعين الذي أبدوا جاهزيتهم للمشاركة في تنظيم هذا الحدث الإنساني والرياضي الكبير، دور بالغ الأهمية في فترة التحضير وخلال المنافسات، حيث سيقومون بمهام ضمن 9 مجالات عمل مختلفة هي: العمليات، وإدارة الحدث، والترجمة، والاتصالات، والنقل، وخدمات الضيافة، والرياضة والخدمات الفنية التقنية (التكنولوجيا).