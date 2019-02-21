الأهلي وصبحي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، تأجيل ملف التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق المُنضم للقلعة الحمراء في يناير الماضي على سبيل الإعارة قادماً من هدرسيفيلد يونايتد الإنجليزي، رغم الرغبة الحمراء في الإبقاء على اللاعب في الفريق بشكل دائم وليس على سبيل الإعارة، لكن النادي الإنجليزي حدد 5 ملايين دولار- أي ما يقرب من 90 مليون جنيه مصري-كحد أدنى لبيع رمضان صبحي نهائياً بل إن هذا المبلغ قابل للزيادة.

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