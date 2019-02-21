«المنتخبات» تطلع على وضع «الأبيض» الإداري في كأس آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماعها الدوري باستاد راشد في نادي شباب الأهلي دبي، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة، بحضور راشد الزعابي، وهشام الزرعوني، وحسن عبد الوهاب، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، والدكتور حسن سهيل، وعبدالله علي، عضوي اللجنة، إلى جانب عبيد مبارك، مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، وحسان فهد، مقرر اللجنة. وحضر جانباً من الاجتماع، راشد عامر، مدير تطوير مراكز التدريب في اتحاد الكرة، والخبير الفني البلجيكي ميشيل سابلون.

وتناول الاجتماع التقرير الإداري لمنتخبنا الوطني الأول، خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، حيث قدم الدكتور حسن سهيل، مشرف المنتخب، تقريراً شاملاً عن كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمنتخب طوال فترة البطولة، والتوصيات المقدمة من الجهاز الإداري.

وناقشت اللجنة البرنامج المقدم من الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020،حيث اعتمدت البرنامج الذي يشمل إقامة معسكر في الفترة ما بين 5 و19 مارس المقبل، تتخلله إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان في 8 و11 مارس المقبل.

واعتمدت اللجنة كذلك، برنامج منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للكرة الشاطئية في تايلاند، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وذلك في الفترة ما بين 7 و17 مارس المقبل.

كما اعتمدت اللجنة أجندة التجمعات الداخلية والخارجية والبطولات الودية لمنتخبات المراحل السنية، واطلعت على الإحصائية الخاصة بعدد المباريات التي خاضتها منذ الأول يناير 2018 حتى وقتنا الحالي، وشملت 58 مباراة ودية، مع منتخبات تُمثل مدارس كروية مختلفة.

واستمعت اللجنة لشرح تفصيلي حول آلية عمل مراكز التدريب التابعة لاتحاد الكرة، قدمه راشد عامر، مدير تطوير مراكز التدريب بالاتحاد، الذي أوضح طبيعة عمل المراكز الهادف إلى اكتشاف وانتقاء المواهب في أرجاء الدولة، من خلال تقسيمها إلى خمس مناطق جغرافية، وتعيين مدرب لكل منطقة.

كما استمعت اللجنة إلى عرض الخبير الفني البلجيكي ميشيل سابلون، الذي تناول عدة محاور منها تطوير المناهج التدريبية للمدربين، وتطوير عمل برامج الواعدين، وآلية وأسلوب العمل في الأكاديميات التابعة للأندية، إضافة إلى آلية عمل جديدة لكافة المنتخبات الوطنية، ووضع البرامج التي تساعد على تطوير مستوى اللاعبين، من أجل خلق منظومة عمل متكاملة قادرة على تحقيق كافة الطموحات.

وقررت اللجنة إحالة عرض الخبير الفني إلى إدارة المنتخبات، من أجل وضع ملاحظاتها ورفع توصياتها إلى اللجنة، لمناقشته في الاجتماع المقبل.