شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: أرفض رحيل جروس.. والزمالك يعاني من خلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدي فاروق جعفر نجم مصر والزمالك السابق، رفضه فكرة رحيل السويسري كرستيان جروس المدير الفني للأبيض في الوقت الحالي، خاصة بعد سوء الأداء والنتائج.

أضاف جعفر خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، عبر شاشة "الأولي" أن الزمالك يعاني من خلل واضح، ويجب علي مجلس الإدارة التدخل والتحدث مع المدير الفني ومعرفة اسباب تراجع الاداء والمستوي.

تابع فاروق جعفر: "إدارة الزمالك وفرت كل شيء للفريق، ويوجد في الزمالك أفضل اللاعبين في مصر، ومرتضي منصور مش هينزل يلعب بنفسه".