شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت: أحمد على الأقرب للانضمام للمنتخب.. والمنافسة بالدورى "شرسه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الخليج 365، أن أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب الأقرب إلى الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى مارس المقبل استعدادا لمنافسات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة .

وأوضح عصام شلتوت خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت برفقة الاعلامى سيف زاهر، أن المنافسة على قمة وقاع جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز تدل المنافسة الشرسه التى تشهدها البطولة هذا الموسم ، وقرب المستويات والنقاط بين الفرق مما يؤدى الى الانتظار الى الدقائف الاخيرة لحسم الفرق الهابطة و البطل .

وأشار عصام شلتوت أنه من المعتاد حضور مجلس ادارة الاهلى برئاسة محمود الخطيب التواجد بالمباريات لدعم لاعبى فريق الكورة وهذا الامر منذ قديم الاذن ومجالس الادارات السابقة .

وأضاف عصام شلتوت أنه مصر في تقدم مستمر وأنه متفائل بمصر الجديدة وذلك سيظهر في أستضافة مصرل كأس الامم الافريقية و الاستعدادات القوية التى يقوم بيها المسئولين الان من أمكانيات عالمية للظهور بشكل أكثر من رائع .