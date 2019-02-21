سوبر كورة .. مرشح مفاجأة يُشعل انتخابات الجبلاية المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن انتخابات اتحاد الكرة والمقرر لها العام المقبل 2020 ستشهد صراعا شرساً بين عدد من المرشحين على العضوية خصوصاً الطامعين في منصب نائب رئيس الاتحاد والذي يشغله حاليًا الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق.
سوبر كورة يكشف عن مرشح سيشكل مفاجأة كبيرة في الانتخابات المقبلة، للمزيد اضغط هنا...
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