كاميرا سوبر كورة ترصد 4 مشاهد مثيرة من فوز الأهلي على الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "سوبر كورة" كواليس مباراة الأهلى والداخلية التى اقيمت على أرضية ملعب استاد بتروسبورت وانتهت بفوز المارد الأهلى بثلاثة أهداف لهدف فى اللقاء الذى جرى ضمن الجولة 23 لبطولة الدورى الممتاز.

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