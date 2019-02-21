شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال : خسارة لقاء الأهلى تصعب من موقف الداخلية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبدالعال المدير الفنى للداخلية، أن مواجهة الأهلي اليوم كانت صعبة، مؤكدًا أن الخسارة صعبت من موقف فريقه في بطولة الدوري العام.
وقال عبدالعال:" الأهلى يحقق فوز متتالي منذ عدة مواجهات، ولاعبو الداخلية كانوا خائفين فى الشوط الأول لذلك استقبلنا هدفين".
وأضاف:" الشوط الثانى تداركنا الموقف، وكنا علي وشك إدراك التعادل، خصوصا بعدما سجلنا هدف من ركلة جزاء، لكنها كرة القدم، وأبارك للأهلى على الفوز".
وواصل:" لدينا مواجهات هامة فى الفترة المقبلة، والنيجيري إيشا لم يقدم المستوى المأمول، وكذلك حسام باولو فى المباريات الأخيرة لم يظهر بشكل جيد لذلك جلس على مقاعد البدلاء".
وأكمل:" استحوذنا كثيرا على الشوط الثانى، وخسرت تغير دفاعي، بسبب الإصابة، لكن سنطوى تلك الصفحة ونركز على المواجهات المقبلة".و
فاز الأهلى على الداخلية، اليوم الأربعاء، بنتيجة 3 ــ 1 ، ليرفع رصيده إلى النقطة 45 متساويا مع بيراميدز صاحب نفس الرصيد.
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