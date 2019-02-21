شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى نسر مباراة الاهلى و الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة للاعب محمد هانى بعد أختيارة نسر الاهلى بمباراة أمس أمام فريق الداخلية .

فاز الأهلي على فريق الداخلية بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أهداف الأهلى محمد هاني فى الدقيقة 19 من أحداث اللقاء، ثم جونيور آجاي فى الدقيقة 38 والأنجولى جيرالدو فى الدقيقة 89، بينما أحرز هدف الداخلية احمد اوكا فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء.