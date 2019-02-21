فيديو - فرحة جماهير الأهلي بعد تعادل الزمالك والطلائع في الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب بتروسبورت في فرحة عارمة بعد انتهاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 2-2. ورددت جماهير الأهلي أغاني محفزة للاعبيها قبل مواجهة الداخلية المقرر انطلاقها بعد قليل ، وذلك لحث اللاعبين علي الفوز لتضييق الخناق علي الزمالك في سباق المنافسة على درع الدوري.

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