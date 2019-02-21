شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الاربعاء 20 / 2 / 2019 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الاربعاء 20 / 2 / 2019 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ23 من عمر الدورى الممتاز ، حيت أستضاف سموحة فريق المقاولون العرب ، وواجه الزمالك نظيرة طلائع الجيش و لعب الاهلى أمام الداخلية .

الأهلى يفوز على الداخلية 3 /1.. ويتساوي مع بيراميز فى النقاط "فيديو"

حقق النادي الأهلى الفوز بثلاثية مقابل هدف على فريق الداخلية فى اللقاء الذى أقيم باستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأهلى رصيده للنقطة 45 محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس رصيد الأهداف وخلف الزمالك المتصدر برصيد 52 ، علماً بأن الأهلى لعب 20 مباراة فى الدورى بينما خاض بيراميدز 23 مباراة و الزمالك 21 لقاء.

طلائع الجيش يوقف قطار الزمالك بـ"ريمونتادا" أحمد سمير 2 / 2

تعادل الزمالك مع طلائع الجيش، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، تقدم أوباما بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 25 وأضاف خالد بوطيب الهدف الثانى فى الدقيقة 30 ثم قلص أحمد سمير الفارق لطلائع الجيش بالهدف الأول فى الدقيقة 32 ثم عاد وسجل الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 87.