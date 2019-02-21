محمد رشاد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رأيه في مشاركة معاري الفريق للجونة في المباراة المقبلة أمامهم. وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة (أون سبورت) عقب مباراة الأهلي والداخلية: "القرار في هذا الشأن يخص إدارة النادي، وسننفذ ما سيكون في صالح الفريق، أرى أنه من الأفضل أن يستريح لاعبو الأهلي المعارون إلى الجونة، هذه التجربة يطبقها الاتحاد الإنجليزي على كل الأندية دون تمييز لأي فريق عن آخر".

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: قرار مشاركة معاري الأهلي للجونة في يد الإدارة..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.