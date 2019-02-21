أبطال أوروبا: أتلتيكو مدريد يضرب يوفنتوس بثنائية

سجل خوسيه خيمينيز ودييغو غودين هدفين في آخر ربع ساعة ليقودا أتلتيكو مدريد الإسباني للفوز على ضيفه على يوفنتوس الإيطالي 2-0 اليوم الأربعاء في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ورغم إلغاء الحكم لهدف لأتلتيكو قبلها، إلا أن خيمينيز استغل حالة ارتباك داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 78. وأضاف زميله جودين الهدف الثاني في الدقيقة 83 من عمر اللقاء. ورغم محاولات كريستيانو رونالدو لهز الشباك واقترابه من التسجيل قبل النهاية لفريقه الايطالي، إلا أن المباراة انتهت بفوز كبير لأتلتيكو قبل خوضه لمباراة الإياب في إيطاليا في 12 مارس المقبل.

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