أول تعليق من لاسارتي بعد الفوز على الداخلية بثلاثية

أعرب «مارتن لاسارتي»، المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بالفوز على الداخلية في المباراة، التي جمعتهما بالجولة الـ23 من الدوري المصري، مؤكدًا أن الفريق حاليًا أقل مشاكل من الفترة الماضية من جهة الإصابات.
وقال «لاسارتي»: «حققنا فوزًا مستحقًا باعتبار ما قدمناه باجمالي المباراة، والشوط الأول كنا أفضل كثيرًا، ولكن مع الشوط الثاني الفريق المنافس استطاع الوصول بشكل جيد إلى الثلث الأخير من ملعبنا، وسجل هدف من ركلة جزاء».
وأضاف: «هشام محمد كان يشكو من آلام بسيطة من العضلة الأمامية، قبل المباراة ولكن تعرض لكدمة قوية كانت سببًا في تغييره ونزول نيدفيد، ومن بعده حمدي لتعويض خروج هشام».
واستغل الأهلي تعثر منافسيه بيراميدز والزمالك، بالفوز على الداخلية بنتيجة 3-1، خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري.
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