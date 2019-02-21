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نجح الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج في قيادة فريقه لتحقيق فوز هام على مضيفه شالكة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .
وسجل ستيرلينج هدف فوز فريقه في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء ليحول تأخرهبهدفين إلى فوز يسهل من مهمة الفريق في مباراة الإياب المقرر لها يوم 12 مارس المقبل .
وقال ستيرلنج عقب نهاية المباراة: "لعبنا مباراة قوية لقد جعلنا الأمور أكثر صعوبة على أنفسنا،
وأضاف: "في دوري أبطال أوروبا تواجه منافسين يمكنهم أن يتسببوا في مشاكل لك على أرض الملعب، لن يمكننا الفوز بنتيجة كبيرة في كل مباراة، لقد خضنا العديد من اللقاءات الصعبة حتى الآن في الموسم الجاري ولن نستطيع اللعب بنفس النسق في كل لقاء".
كانت هذه تفاصيل خبر ستيرلينج: صعبنا المباراة علي أنفسنا لكننا حققنا الفوز بـ 10 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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