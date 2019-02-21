شاهد.. ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي وشالكه بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي وشالكه

كتب- أمير فرج:

نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الفوز على نظيره شالكه الإيطالي، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب استاد فيلتينس بألمانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل ثلاثية مانشستر سيتي كلا من:

سيرجيو أجويرو في الدقيقة 18، ثم ليروي ساني في الدقيقة 85، ثم أضاف رحيم سترلينج الهدف الثالث في الدقيقة 90.

بينما سجل هدفي شالكه :

نبيل بن طالب في الدقيقة 38 من ركلة

جزاء، ثم عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء ثانية.

يذكر أن مانشستر سيتي سوف يستضيف شالكه يوم 12 مارس المقبل على استاد ملعب الاتحاد في مباراة الإياب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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