شاهد.. ملخص وأهداف مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بدوري الأبطال

كتب- أمير فرج:

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الفوز على نظيره يوفنتوس الإيطالي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب استاد واندا متروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس، ضمن منافسات

ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

سجل ثنائية أتلتيكو مدريد كلا من:

خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 78، ثم أضاف دييجو جودين

الهدف الثاني في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

يذكر أن يوفنتوس سوف يستضيف أتلتيكو مدريد يوم 12 مارس المقبل في تورينو بإيطاليا ضمن منافسات جولة الإياب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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