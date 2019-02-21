شاهد.. مانشستر سيتي يفوز بريمونتادا قاتلة على شالكة بدوري الابطال

مانشستر سيتي وشالكة

كتب : أحمد البادي

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا صعبًا على نظيره شالكة الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد فيلتينس أرينا، في إطار ذهاب دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من سرجيو أجويرو وسانيه ورحيم ستيرلينج في الدقائق 18،85،90 على الترتيب، فيما سجل هدفي شالكة نبيل بن طالب في الدقائق 38،45 من ركلتي جزاء.

جاء الهدف بعد خطأ من حارس شالكة الذي مرر الكرة بشكل سئ لينقض عليها سانيه ويسلمها إلى زميله

سرجيو أجويرو الذي لم يتوان أن يسجلها في المرمي الخالي ليتقدم بالهدف الأول.

استمر تقدم مانشستر سيتي حتى الدقيقة 38 عندما انقلبت الطاولة على الإنجليز واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح شالكة، نفذها نبيل بن طالب ليسجل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخري لصالح شالكة نفذها نبيل بن طالب ليتقدم فريقه بهدفين مقابل هدف.

ظل شالكة متفوقًا في النتيجة حتى الدقيقة 85 ليقلب لاعبو ماشستر سيتي الطاولة عندما نفذ سانيه ركلة حرة مباشرة رائعة من خارج منطقة الجزاء أسفرت عن هدف التعادل قبل أن يرسل إيدرسون حارس مرمي مانشستر سيتي الكرة طويلة إلى رحيم ستيرلينج داخل منطقة الجزاء والذي بدوره لم يتوان في ان يسجل هدف قاتل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليعقد الأمور على شالكة في لقاء الإياب بين الفريقين.

وشهدت المباراة طرد أوتاميندي في الدقيقة 68 ليكمل مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام في الثاني عشر من الشهر المقبل على ستاد الاتحاد.

شاهد أهداف المباراة :