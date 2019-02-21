جودين يضاعف النتيجة لأتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

جودين

كتب: محمد معتز صلاح الدين

عزز أتلتيكو مدريد النتيجة أمام يوفنتوس، بالهدف الثاني، في المباراة التي تقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن ذهاب دور

الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

سجل جودين الهدف الثاني في الدقيقة 82 لصالح أتلتيكو

مدريد، بعد عرضية من أنطوان جريزمان من ضربة ثابتة، حاول مدافع يوفنتوس إخراجها مع خروج الحارس لها، لتذهب بالناحية اليمنى، ويسددها جودين في شباك يوفنتوس.

شاهد الهدف..