جودين يضاعف النتيجة لأتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

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جودينكتب: محمد معتز صلاح الدين
عزز أتلتيكو مدريد النتيجة أمام يوفنتوس، بالهدف الثاني، في المباراة التي تقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن ذهاب دورالـ16 بدوري أبطال أوروبا.
سجل جودين الهدف الثاني في الدقيقة 82 لصالح أتلتيكو
شاهد الهدف..
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