خيمينيز يضرب الهدف الأول في شباك يوفنتوس بدوري الأبطال

خيمينيز كتب: محمد معتز صلاح الدين تقدم أتلتيكو مدريد بالنتيجة أمام يوفنتوس، بالهدف الأول على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن ذهاب دور الـ16 دوري أبطال أوروبا. أبطال أوروبا. سجل خيمينيز الهدف الأول للأتلتي في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، بعد عرضية جريزمان من ضربة ركنية، ضربها موراتا برأسه لتصدم بدفاع يوفنتوس قبل أن يستغل خيمينيز دركة دفاع اليوفي ويسجل الهدف الأول.. شاهد الهدف..

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