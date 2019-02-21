أتلتيكو مدريد يصعق يوفنتوس بثنائية نظيفة

فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه يوفنتوس، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب واندا ميتروبولتيانو، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.



أحرز خوسيه ماريا خيمينيز الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 78، فيما ضاعف دييجو جودين النتيجة بالدقيقة 83.



وسيحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على يوفنتوس، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، يوم 12 مارس المقبل، في مباراة الإياب بين الفريقين.



بدأت المباراة في لحظاتها الأولى باعتراضات كبيرة من لاعبي أتلتيكو مدريد، بعد تدخل عنيف من ماتويدي على قدم جريزمان داخل منطقة الجزاء، ليطالب الروخي بلانكوس باحتساب ركلة جزاء في الثواني الأولى.



وسدد كريستيانو رونالدو، قذيفة صاروخية من مسافة 30 متر من ركلة حرة ثابتة، أبعدها الحارس أوبلاك ببراعة إلى ركلة ركنية.



واقترب ليوناردو بونوتشي من تسجيل الهدف الأول، بعدما استغل ركنية ديبالا، ليسدد رأسية علت العارضة بقليل بالدقيقة 11.



وحاول توماس بارتي، متوسط ميدان أتلتيكو مدريد، التسديد من مسافة بعيدة، إلا أن تصويبته وصلت سهلة في منتصف المرمى لأيدي تشيزني.



واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بالدقيقة 27، بعد عرقلة من دي تشيليو الظهير الأيمن لليوفي، لكوستا، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو، ليقرراحتساب الحالة من خارج منطقة الجزاء، وسدد جرزيمان الركلة الحرة بقوة في المرمى، ليبعدها تشيزني لركنية.



وسدد ديبالا كرة قوية بالقم اليسرى من مسافة بعيدة من خارج المنطقة بالدقيقة 34، تمكن أوبلاك من التصدي لها بسهولة.



شهدت الدقيقة 50، أخطر فرص اللقاء بعد انفراد تام وصريح بالمرمى بعد تمريرة مميزةمن جريزمان انفرد على إثرها دييجو كوستا، الذي سدد الكرة خارج المرمى بطريقة غريبة.



وكاد جريزمان أن يضيف الهدف الأول بعد خطأ من بونوتشي مدافع يوفنتوس، انفرد بسببها جريزمان وسدد الكرة ليبعدها تشيزني بأطراف أصابعه وترتطم بالعارضة بالدقيقة 52.



وأجرى دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، تبديلاته الثلاثة في وقت مبكر، بعدما قرر إجراء تبديلاته في 10 دقائق في الفترة من الدقيقة 57 لـ67، بإخراج كوستا، توماس بارتي وكوكي، وإشراك الثلاثي موراتا، توماس ليمار وأنخيل كوريا.



وألغى حكم اللقاء، هدف سجله أتلتيكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا بالدقيقة 72، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ليلغيه الحكم بداعي وجود مخالفة من موراتا على كيلليني.



وتمكن أخيرًا خوسيه خيمينيز، من تسجيل أول أهداف المباراة لأتلتيكو مدريد بالدقيقة 78، بعد ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة، شهدت دربكة دفاعية من لاعبي يوفنتوس، لتصل إلى خيمينيز الذي أسكنها الشباك.



وأضاف دييجو جودين، مدافع الأتليتي، الهدف الثاني بالدقيقة 83، بعد ركلة حرة ثابتة نفذها جريزمان لداخل المنطقة وسط دربكة جديدة من نجوم البيانكونيري، وصلت إلى جودين الذي سددها لتلمس رونالدو وتسكن الشباك.



وكاد بيرنارديسكي أن يقلص النتيجة بالدقيقة 89، فمن ركلة حرة ثابتة من الجهة اليسرى، مرر رونالدو الكرة إلى بيرنارديسكي على حدود منطقة الجزاء، ليسدد وسط غياب دفاعي لأتلتيكو، ويبعدها الحارس ببراعة إلى ركنية.



وأضاع رونالدو فرصة تقليص النتيجة، بالدقيقة 93، بعد عرضية مميزة من بيرنارديسكي على رأس كريستيانو، إلا أن رأسيته علت العارضة.

المصدر: موقع كورة