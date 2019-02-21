رياضة | خيمينيز: قدمنا مباراة بطولية أمام يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيمينيز: قدمنا مباراة بطولية أمام يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المدافع الأوروجوياني خيمينيز لاعب نادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على فريق يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وقال خيمينز في تصريحات صحفية : "قدمنا مباراة بطولية أمام فريق قوي، وكنا نعرف أن المباراة ستُلعب على تفاصيل صغيرة جداً، وبطاقة التأهل لا تزال في الملعب".

وأضاف : "سنذهب لتورينو بُغية تسجيل هدف هناك، ونحن نؤمن بحظوظنا وإمكانياتنا في التأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا".