رياضة | الجارحي يلبي دعوة الترجي التونسي في احتفالات المئوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجارحي يلبي دعوة الترجي التونسي في احتفالات المئوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد الجارحي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي على المشاركة في مئوية نادي الترجي التونسي.

وكان الجارحي قد تلقى دعوة من جانب النادي التونسي الشقيق لحضور احتفاليات المئوية الخاصة بها وحرص على تلبيتها من منطلق العلاقة الوطيدة التي تربط الشعبين المصري والتونسي بشكل عام والنادي الأهلي والترجي بشكل خاص.

وحضر احتفالية الترجي نخبة كبيرة سواء من داخل تونس أو خارجها منهم على سبيل المثال لا الحصر الرئيس التونسي باجي قائد السبسي والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وحمدي المدب رئيس نادي الترجي وطارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي لفيفا.