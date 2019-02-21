رياضة | مانشستر سيتي يسجل رقما سلبيا خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يسجل رقما سلبيا خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق شالكة الألماني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخرج ‏مانشستر سيتي بشباك نظيفة مرة واحدة في اخر اربعة مواسم في دور ال16 من دوري الابطال، والمباراة كانت ضد نادي بازل السويسري، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

وقلب الفريق الإنجليزي الطاولة على نادي شالكة الألماني، بعد تاخره بهدفين مقابل هدف وحيد في الشوط الأول من اللقاء.

ويتصدر نادي مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن نادي ليفربول.