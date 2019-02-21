شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول : من السهل هزيمة مانشستر يونايتد بعد رحيل مورينيو والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_يري المدافع الأسطوري لفريق ليفربول "جيمي كاراجر"، أن فرصة فريق ليفربول في تخطي مانشستر يونايتد أكثر من أي وقت مضي بسبب رحيل مورينيو.

وقال " كاراجر" مورينيو كان يغلق جميع المساحات في الميدان، مما كان يصعب المباراة علي فريق ليفربول".

وعلي الرغم من الأداء الدفاعي لجوزيه مورينيو، فقد خسر من ليفربول في أخر مواجهة بثلاثية مقابل هدف، والتي خسر مورينيو وظيفته بسبب هذه المباراة.

وأضاف المدافع السابق" الأن هم يلعبون كرة قدم هجومية ومن الممتع مشاهدتهم، وهذا سيمنح ليفربول ميزة استغلال المساحات الكبيرة المتواجدة في الخط الخلفي للشياطين الحمر".

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا علي غريمه التقليدي مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم، في الجولة 27 من مباريات البريمرليج، علي ملعب "أولد ترافورد".

ويحتل ليفربول صدارة البريمرليج مناصفة مع مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.