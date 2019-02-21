شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع تشيلسي : لا يوجد لاعب في العالم سيستمتع بكرة القدم تحت قيادة ساري والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_ يعيش نادي تشيلسي الإنجليزي فترة لا يحسد عليها، فقد تعرض لعدة نتائج سلبية في الفترة الأخيرة وضعت "ساري" مهدد بالإقالة في أي وقت، خاصة بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي علي يد مانشستر يونايتد.

وخسر تشيلسي برباعية من برونموث في مفاجأة كبري، قبل أن يعود ليتلقي خسارة مهينة من مانشستر سيتي بنصف دستة أهداف، وأخيرا توديع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي علي يد مانشستر يونايتد بعد الخسارة بثنائية علي ملعب البلوز.

وتحدث المدافع الألماني "روديجير"، حول وضع تشيلسي الحالي حيث قال " وضع الفريق مع ساري لا يرضي الجميع".

وأضاف" لا يوجد لاعب في العالم سيكون مستمتعا بكرة القدم، بالوضع الحالي تتحت قيادة ساري".

وجاءت تصريحات اللاعب ردا علي "ساري" الذي قال أن اللاعيبين لا يلعبون بالشكل المطلوب، ومن المستحيل تحفيز هذه المجموعة.

ونشرت الصحافة الإنجليزية تقارير تلمح فيها إلي خيانة لاعبي تشيلسي للمدرب الإيطالي مثلما حدث مع مورينيو وكونتي من قبل.