انت الان تتابع علاء عبدالعال:خسرنا من الأهلي بسبب بيراميدز والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

أبدى علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية حزنه الشديد، عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وأضاف عبد العال عقب نهاية اللقاء قائلا: "المباراة كانت صعبة على فريقي لرغبة الأهلي في تحقيق الفوز من ناحية، ومواصلة سلسلة الانتصارات في الفترة الأخيرة". وتابع "خسارة بيراميدز أمس وتعادل الزمالك اليوم صعّب المهمة لرغبة الأهلي في تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من القمة، وهو ما حذرت منه اللاعبين".

وواصل علاء عبد العال قائلاً: "ارتكبنا أخطاء ساذجة كلفتنا استقبال هدفين متتالين، وكان لدي أمل في إدراك الفريق للتعادل لكن الهدف الثالث قتل المباراة". وواصل "أرحت حسام باولو لأن التوفيق لم يحالفه في المباريات الأخيرة لذلك قررت منح الفرصة للاعب آخر ودفعت به في الشوط الثاني". وبسؤاله عن فرص فريقه في البقاء

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