انت الان تتابع الأهلي يهزم الداخلية ويشعل المنافسة على الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مهما على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «بتروسبورت» ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري الممتاز. فرض المارد الأحمر سيطرته مبكرًا على مجريات اللعب، مستغلًا تألق الظهيرين علي معلول، ومحمد هاني، وتمكن الأخير من التقدم للأهلي في الدقيقة 20 بعد انطلاقة رائعة بالكرة، مستغلًا تمريرة عمرو السولية وسددها في الشباك على يمين محمد صبحي حارس مرمى الداخلية.

الأهلي واصل ضغطه على دفاع الداخلية لحسم اللقاء مبكرًا، وتحقيق مراده في الدقيقة 38 عن طريق جونيور أجايي الذي استلم تمريرة معلول بطريقة مميزة، وسددها في شباك محمد صبحي معلنًا عن تقدم فريقه بهدفين نظيفين. وفي الشوط الثاني انخفض مستوى الأهلي نسبيًا، وحاول الداخلية تقليص النتيجة، واستطاع أحمد أوكا تسجيل

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