إشبيلية يواصل مشواره الناجح في "يوروبا ليغ"

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بابلو سارابيا سجل هدف إشبيلية الثاني في مرمى لاتسيو

تأهل إشبيلية الإسباني الفائز باللقب 5 مرات، إلى دور الستة عشر في الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بفوزه 2-صفر، الأربعاء، بملعبه على لاتسيو الإيطالي.

ولعب المهاجم الفرنسي وسام بن يدر دورا أساسيا بتأهل النادي الأندلسي الى ثمن النهائي، إذ افتتح له التسجيل (20)، في مباراة أكملها الفريقان بعشرة لاعبين، وذلك بعد أن كان أيضا صاحب هدف الفوز 1-صفر ذهابا على الملعب الأولمبي في روما.

وجاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقة (78).

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وبلغ بطل أعوام 2006 و2007 و2014 و2015 و2016 ثمن النهائي للمشاركة الرابعة على التوالي في هذه المسابقة التي غاب عنها في الموسمين الماضيين، نتيجة وصوله إلى ثمن وربع نهائي دوري الأبطال، حيث خرج على يد ليستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني تواليا.

ووضع إشبيلية خلفه، ولو مؤقتا، معاناته في الآونة الأخيرة على الصعيد المحلي، حيث خسر اثنتين من مبارياته الثلاث الأخيرة في الليغا، ولم يفز سوى مرتين في المراحل الـ11 الأخيرة، مما جعله يتخلف في المركز الرابع عن برشلونة المتصدر بفارق 17 نقطة.