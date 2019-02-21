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جيلبرتو يحتفل بعيد ميلاد عماد متعب الـ 36

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نجم الأهلى السابق، ومنتخب أنجولا سيباستياو جيلبرتو بعيد ميلاد عماد متعب لاعب الفريق السابق ، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ36.

ونشر جيلبرتو صورة للنجم عماد متعب المعتزل من عدة شهور وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد"، ولاقت الصورة العشرات من الإعجابات والتعليقات من جانب الجمهور الأهلى على صورة نجمهم المفضل، وأيضا على جيلبرتو الذى يعشقه جمهور الأهلى.

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يذكر أن عماد متعب اعتزل اللعب واتجه إلى تحليل المباريات فى قناة on sport.


جيلبرتو على تويتر

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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