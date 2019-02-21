شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو يحتفل بعيد ميلاد عماد متعب الـ 36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نجم الأهلى السابق، ومنتخب أنجولا سيباستياو جيلبرتو بعيد ميلاد عماد متعب لاعب الفريق السابق ، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ36.

ونشر جيلبرتو صورة للنجم عماد متعب المعتزل من عدة شهور وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد"، ولاقت الصورة العشرات من الإعجابات والتعليقات من جانب الجمهور الأهلى على صورة نجمهم المفضل، وأيضا على جيلبرتو الذى يعشقه جمهور الأهلى.

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يذكر أن عماد متعب اعتزل اللعب واتجه إلى تحليل المباريات فى قناة on sport.