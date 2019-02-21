لاسارتي: الأهلي استحق الفوز على الداخلية

اليوم الجديد

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه استحق الفوز على الداخلية في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم.

وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل "اليوم الجديد" أن الفريق استحق الفوز رغم معاناته قليلًا في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن الفريق قدم شوط أول رائعًا.

وأضاف مدرب الأهلي، أن الداخلية سيطر على المباراة في الشوط الثاني ليس بسببب بدني ولكن تكتيكي، موضحًا أنه في النهاية نجح الأهلي في الفوز وقدم مباراة مميزة، وأداء هائل.

وفاز الأهلي على الداخلية...