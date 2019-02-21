يوسف: المبالغة مرفوضة.. والدوري مازال في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

طالب محمد يوسف المدرب العام للأهلي بعدم المبالغة في الفرحة بعد الفوز على الداخلية في الدوري الممتاز، موضحًا أن المنافسة على لقب الدوري مفتوحة حتى نهاية الموسم.

وقال يوسف في تصريحاته لقناة الأهلي عقب المباراة: "لا يجب أن نبالغ في الأمر، حصلنا على 3 نقاط من المباراة على ملعبنا، ويجب أن نفكر في المباراة المقبلة أمام الجونة لأنها صعبة وخارج الأرض ويجب أن نسعى لاستمرار سلسلة الانتصارات."

وفاز الأهلي على الداخلية بنتيجة 3-1 في الجولة الـ23 من الدوري الممتاز، وقلص الفارق إلى 4 نقاط مع الزمالك متصدر جدول الترتيب.

وتابع: "الدوري مازال طويلًا وهناك جولات عديدة مقبلة ولا داعي للحديث عن التاريخ والمواسم السابقة المشابهة لكن أهم شيء أن نؤمن بأن كل شيء ممكن."

وأضاف: "سنحت لنا مجموعة من الفرص عقب الهدف الثاني ولو استغلها الفريق بشكل مثالي كنا سنجعل النتيجة 3 أو 4 دون مقابل لكن الحمد لله أن الهدف الثالث قتل اللقاء."

وتحدث عن عودة المصابين، قائلًا: "مروان محسن عاد منذ فترة، والآن حصل على فرصة المشاركة في المباراة، والفترة المقبلة ستشهد عودة لاعبين آخرين."