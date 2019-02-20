كريستيانو رونالدو يرد على جماهير أتلتيكو مدريد

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كريستانو رونالدوكتب: محمد معتز صلاح الدين
رد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على صافرات إستهجان جماهير أتلتيكو مدريد في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن ذهاب دور الـ16من دوري أبطال أوروبا.
وأشار رونالدو لجماهير أتلتيكو مدريد أثناء المباراة إلى رقم 5 في تلميح منه على حصده
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