مانشستر سيتي يفقد نجمه في موقعة الإياب أمام شالكه بدوري الأبطال

مانشستر سيتي وشالكه

كتب- أمير فرج:

تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قوية قبل مباراة الإياب أمام نظيره شالكه الألماني، خلال مباراة الذهاب التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد فيلتينس أرينا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه تأكد بشكل رسمي غياب

اللاعب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي عن صفوف فريقه مانشستر سيتي في مباراة الإياب ضد شالكه بدوري الأبطال بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل أوتاميندي على بطاقة صفراء في الدقيقة 37 من الشوط الأول أثر لمس الكرة

باليد وتسببه في ركلة جزاء لصالح شالكه، ليصبح في جعبته ثلاث بطاقات صفراء بدوري الأبطال ويتأكد غيابه عن مباراة الإياب ضد شالكه لتراكم البطاقات الصفراء.وانتهى الشوط الأول بين الفريقن بتقدم شالكه بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن مانشستر سيتي سوف يستضيف شالكه يوم 12 مارس المقبل على استاد ملعب الاتحاد في مباراة الإياب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.