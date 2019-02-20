شاهد.. شالكة يقلب الطاولة على مانشستر سيتي في الشوط الأول

كتب : أحمد البادي

أنهي فريق شالكة الألماني الشوط الأول متفوقًا بهدفين مقابل هدف على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في اللقاء الذي يقام بينهما، على ستاد فيلتينس أرينا، في إطار ذهاب دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا.

سجل سرجيو أجويرو الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 18، فيما سجل هدفي شالكة

نبيل بن طالب من ركلتي جزاء في الدقائق 38، 45.

جاء الهدف بعد خطأ من حارس شالكة الذي مرر الكرة بشكل سئ لينقض عليها سانيه ويسلمها إلى زميله سرجيو أجويرو الذي لم يتواني أن يسجلها

في المرمي الخالي ليتقدم بالهدف الأول.

استمر تقدم مانشستر سيتي حتى الدقيقة 38 عندما انقلبت الطاولة على الإنجليز واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح شالكة، نفذها نبيل بن طالب ليسجل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخري لصالح شالكة نفذها نبيل بن طالب ليتقدم فريقه بهدفين مقابل هدف.

شاهد أهداف المباراة :