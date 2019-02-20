أجويرو يقترب من معادلة رونالدو بتسجيله رقمًا مميزًا في دوري أبطال أوروبا

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نجح النجم الأرجنتيني أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في تسجيل هدف للسيتيزينز في شباك شالكة الألماني، في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد فيلتينس أرينا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
بهذا الهدف دون أجويرو رقمًا مميزًا ليصبحأول لاعب يسجل أهدافًا في الشوط الأول خلال المباريات التي عقدت حتي الآن في ذهاب دور الـ16.
وأضاف حساب "ماستر شيب"، أن أجويرو أصبح اللاعب الخامس عشر وصولاً لـ40 هدف في تاريخ البطولات الأوروبية عقب هدفه في شالكة الألماني.
كما ذكر موقع "أوبتا" المتخصص في رصد الإحصائيات، أن أجويرو سجل هدفه السابع خارج الديار في دوري أبطال أوروبا وبات على بعد هدف وحيد من معادلة رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سجل 8 أهداف منذ بداية الموسم الماضي.
وأضاف موقع "أوبتا" أن مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أصبح أول لاعب في تاريخ الأندية الإنجليزية يسجل 7 أهداف متتالية خارج الديار في دوري أبطال أوروبا.
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