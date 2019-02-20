أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة موجعة أمام يوفنتوس قبل مباراة الإياب

كتب- أمير فرج:

تلقى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ضربة موجعة خلال المباراة الجارية حاليًا، أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، على ملعب استاد واندا متروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس، حيث يغيب دييجو كوستا عن مباراة الإياب.

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي على ملعب الأول، ضمن منافسات ذهاب دور

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه من المؤكد غياب اللاعب دييجو كوستا عن صفوف أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب ضد يوفنتوس بدوري الأبطال بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

جاء ذلك عقب حصول كوستا على بطاقة صفراء في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول أمام يوفنتوس الإيطالي، لتصبح ثلاث بطاقات صفراء بدوري الأبطال ويتأكد غيابه عن مباراة الإياب ضد السيدة العجوز بسبب البطاقات الصفراء.

يذكر أن يوفنتوس سوف يستضيف أتلتيكو مدريد يوم 12 مارس المقبل في تورينو بإيطاليا ضمن منافسات جولة الإياب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.