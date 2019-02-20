لاسارتي: أستحقينا الثلاث نقاط بعد الأداء الذي قدمناه

لاسارتي

كتب: محمد اللاهوني ورامي جمال

قال مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه أستحق الفوز نظيره ماقدمه خلال المباراة أمام الداخلية، والتي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف، والتي أقيمت على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز.

وأضاف لاسارتي فقي تصريحات عقب المباراة: "أستحقينا الفوز في مباراة اليوم أمام الداخلية باعتبار ما قدمناه في المباراة، في الشوط الأول كنا أفضل كثيرًا ولكن مع الشوط الثاني الفريق المنافس استطاع الوصول بشكل جيد الى الثلث الأخير من

ملعبنا وسجل هدف من ركلة جزاء".

وواصل "هشام محمد كان يشكو من الام بسيطة من العضلة الأمامية قبل المباراة ولكن تعرض لكدمة قوية كانت سبب في تغييره ونزول نيدفيد ومن بعده حمدي لتعويض خروج هشام الفريق الان اقل مشاكل كثيرا من الفترة الماضية بالنسبة لكثرة الإصابات التي واجهت الفريق منذ مجيئه".