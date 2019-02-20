استقبال حار من جماهير أتلتيكو مدريد لـ كريستيانو رونالدو

كتب- أمير فرج:

حرص جماهير فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، فور نزوله أرض ملعب مباراة الفريقين التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد واندا متروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس.

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي على ملعب الأول، ضمن

منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

وتلقى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس ترحاب كبير قبل المواجهة.

ونال رونالدو فور نزوله ملعب المباراة معقل فريق أتلتيكو مدريد ترحابًا كبيرًا من الجماهير الحاضرة، فمنهم

جماهير اليوفي وجزء كبير من جماهير أتلتيكو مدريد.

ورد رونالدو على الجماهير التحية بالتصفيق لهم خلال إجراء عمليات الإحماء قبل إنطلاقة المباراة المرتقبة بدقائق قليلة في ملعب واندا متروبوليتانو.

وكان كريستيانو رونالدو قد غادر الدوري الإسباني بعد أن رحل عن فريقه السابق ريال مدريد، إلى يوفنتوس في الموسم الماضي، ليبدأ رحلة جديدة من التألق في الدوري الإيطالي مع السيدة العجوز.