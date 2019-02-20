علاء عبدالعال: مباراة الأهلي كانت صعبة بسبب نتائج الزمالك وبيراميدز

علاء عبد العال

كتب: محمد اللاهوني ورامي جمال

أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية أن مباراة الفريق أمام الاهلي كانت صعبة بسبب إصرار الفريق الأحمر من ملاحقة الزمالك المتصدر.

وأنتهت مباراة الأهلي ضد الداخلية بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات عقب المباراة

"مباراة كانت صعبة، والاهلي في الفترة الاخيره يعيش فترة انتصارات متتالية من أجل اللحاق بالزمالك والوصول إلى القمة كما أن هزيمة بيراميدز زادت من إصرار لاعبي الاهلي من أجل الفوز".

وأضاف "لاعبي فريقي كانوا يشعرون بالخوف من الأهلي في الشوط الاول، لكن

في الشوط الثاني أدركنا الموقف وحاولنا وفي النهاية الأحمر قد فاز وأبارك لهم".

وشدد "هزيمة بيراميدز منحت الأهلي الاصرار من أجل الفوز، ولاعبي فريقي لم يلتزموا بالتعليمات، حسام باولو منذ اكثر من مباراة لم يكن موفق لذلك فكرت بإجلاسه على مقاعد البدلاء وإشراكه في الجزء الأخير من المباراة، وفي الشوط الثاني استحوذنا اكتر، وأضطررت لخسارة تغير دفاعي من أجل الهجوم، وكان من الممكن أن نتعادل لولا الهدف الثالث".