اونلاين | dawriplus.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد 21 فبراير في الدوري السعودي .. دوري بلس رابط livehd7

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر dawriplus.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد 21 فبراير في الدوري السعودي .. دوري بلس رابط livehd7 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوفر لكم البث المباشر لقمة الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد، في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يعتبر موعد مباراة الهلال والاتحاد محل بحث من قبل الالاف الأشخاص، حيث من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الاتحاد غدا الخميس في إطار منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وقد توقع الكثيرين أن تكون المباراة نارية وحماسية بين كلا الفريقين اللذان يبحثان عن الفوز واقتناص النقاط الثلاثة، ومن خلال هذا الموضوع سنتعرف أيضا على القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الهلال والاتحاد

يدخل الهلال المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة من أجل الاستمرار على صدارة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، أما الاتحاد فيدخل المباراة وهو يحتل المركز المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة وذلك بعدما تعادل في أخر مبارياته أمام كلا من “التعاون والرائد” ليواصل مسلسل نزيف النقاط، ويأمل في الفوز بالمباراة أملا في الهروب من شبح الهبوط.

وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول قد انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3/1، سجل أهداف الأزرق “محمد كنو وبافيتيمبي جوميز وكارلوس إدواردو” بينما سجل هدف اتحاد جدة “ألكسندر بيزيتش”.

موعد مباراة الهلال والاتحادموعد مباراة الهلال والاتحاد

موعد مباراة الهلال والاتحاد

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة 8:25 بتوقيت مكة المكرمة “7:25 بتوقيت القاهرة”، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الملك عبدالله الدولي”.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

ستذاع مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد على قناة “ksa sport 1 HD” بث مباشر بدون تقطيع وبأعلى جودة للصوت والصورة، كما يمكنك مشاهدة المباراة دقيقة بدقيقة عبر تطبيق دوري بلس.