رياضة | وكيله: المستوى العالي لـ بواتينج هو سبب انضمامه لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيله: المستوى العالي لـ بواتينج هو سبب انضمامه لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى وكيل أعمال النجم الغاني كيفين برينس بواتينج على المستويات التي يقدمها موكله، في الفترة الماضية، مؤكدًا أنه مازال لديه المزيد ليقدمه مع برشلونة الإسباني.

وقال وكيل بواتينج، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: :موكلي يستحق ان يكون في برشلونة، هو هناك بسبب مستواه العالي".

وأضاف بقوله: "بواتينج تمكن من تسجيل خمس أهداف وأعطى تمريرتين حاسمة خلال القسم الأول في ايطاليا مع فريقه السابق ساسولو".