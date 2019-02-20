رياضة | الأهلي راحة من التدريبات غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي راحة من التدريبات غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات غداً الخميس عقب الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفضل لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة من التدريبات في ظل خوض الفريق لمجموعة كبيرة من المباريات في فترة زمنية قصيرة، خوفا عليهم من الإجهاد.

ويستأنف الفريق الأحمر تدريبات بعد غد الجمعة استعدادا للمباراة المقبلة أمام الجونة والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد "الجونة" ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب الداخلية بثلاثة أهداف مقاب هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.