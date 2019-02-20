رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 20-2-2019.. صفقة تبادلية مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 20-2-2019.. صفقة تبادلية مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي ومن المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد

*تشاك: رونالدو أحد عظماء كرة القدم

تحدث الويلزي جون تشاك المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني السابق، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتحدث توشاك في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، قائلاً: “إذا كنت تحب كريستيانو رونالدو أم لا بسبب أشياء خاصة بك، هناك الكثير من الناس يلعبون كرة القدم لسبب أو لآخر، لكنك بكل تأكيد ستنبهر من أهدافه وتقول أنظر إلى ما يقدمه وبطولاته، فهو أحد عظماء كرة القدم”.

وعن مواجهة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد: “أنا متأكد أنه سيقدم مباراة قوية للغاية ضد الفريق الإسباني، وأعلم أنه سيتسبب لهم بالكثير من المشاكل”.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي ومن المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

*مدريد يرغب في الظفر بخدمات لاعب بنفيكا

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية، عن رغبة نادي ريال مدريد، في تجهيز أسلحته للتعاقد مع جواو فيليبي لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن إدارة نادي ريال مدريد، تتبع وتسير في خطوات نحو التعاقد مع “جوتا” خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضحت أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 18 مليون يورو للفوز بخدمات “جوتا”، ولكن رد نادي بنفيكا على التخلي عن لاعبه الذي سينتهي عقده في عام 2022 ولديه شرط جزائي بقيمة 30 مليون.

وقالت أن إدارة نادي بنفيكا البرتغالي أجرت محادثات مع جوتا من أجل تجديد عقده ورفع قيمة الشرط الجزائي لـ120 مليون يورو،ولكن اللاعب لا يرغب في التوقيع على عقد جديد.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي ومن المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

*بونوتشي: يلقي الضوء على كونتي من أجل تعاقد مدريد معه

أكد ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي، أن المدير الفني أنطونيو كونتي سيحقق نجاحاً في ريال مدريد في حال قرر النادي الإسباني التعاقد معه في الصيف المقبل.

وجاءت تصريحات بونوتشي قبل مباراة الليلة ضد أتلتيكو مدريد وقال : “مع اللاعبين الذين يملكهم ريال مدريد حالياً ، سيكون كونتي مثالياً لهذا المهمة ، ولكن يجب أن يبدأ عمله منذ بداية الموسم”.

وتابع بقوله : “قوة أي فريق يعمل به كونتي ستكون فقط إذا بدأ العمل من نقطة الصفر ، في الحقيقة هو يدفعك لتقديم 110 بالمئة على أرض الملعب ، لكن يمكن أن يكون الأمر معقداً عندما يقود أي نادٍ في منتصف الموسم”.

وستقام مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس اليوم الأربعاء.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي ومن المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

*مفاجأة.. ريال مدريد لن يخسر مدافعه في مباراة الكلاسيكو

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن العقوبة الموقعة على سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد، بعد حصوله على بطاقة حمراء، في المباراة التي خسرها فريقه الملكي أمام نظيره جيرونا بنتيجة 1-2

وقررت لجنة المسابقات بالإتحاد الاسباني، إيقاف سيرجيو راموس لمدة مباراة واحدة، حيث سيغيب عن لقاء الأحد المقبل ضد ليفانتي في إطار منافسات الدوري الاسباني.

ومن المنتظر أن يشارك "راموس" مع ريال مدريد خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا يوم 2 مارس المقبل

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي ومن المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

*مدريد يجهز أسلحته للتعاقد مع مهاجم أينتراخت

أوضحت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني في مقدمة الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات مهاجم نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت شبكة "جول الرياضية"، أن برشلونة أصبح في مقدمة الأندية التي ترغب في ضم يوفيتش والذي أحرز مع فرانكفورت 19 هدفًا في 29 مباراة بالموسم الحالي.

وكما ذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يرغب في التعاقد مع يوفيتش ليكون بديلًا للاعب الأوروغوياني لويس سواريز.

وسجل يوفيتش 5 أهداف في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم الجاري، كما يلعب مع نادي فرانكفورت على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي لمدة موسمين منذ عام 2017.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي ومن المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد