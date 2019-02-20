رياضة | سيد عبد الحفيظ: حققنا فوزا هاما على الداخلية وعلينا قبول "هدايا" المنافسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ: حققنا فوزا هاما على الداخلية وعلينا قبول "هدايا" المنافسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب ضيفه الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"حققنا فوزا مهما في توقيت هام للغاية بعدما وصلنا لمتتصف الدوري".