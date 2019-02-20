رياضة | نجم ريال مدريد المُعار: قاتلت لأكون أساسيًا.. وليجانيس كالعائلة

أوضح أوسكار رودريجيز، لاعب ريال مدريد المُعار لـ ليجانيس، أنه جاء وفي عقله أنه سيكون من الصعب اللعب ولكن الكل كان يُحارب من أجل المركز الأساسي.

وقال رودريجيز في تصريحات صحفية: "في الوقت الحالي أنا أحصل على المركز الأساسي وأُحاول أن أستمر في ذلك".

وأضاف: "ماذا وجدت في بوتاركي ؟ هذا الفريق مثل العائله الكبيره، جميعهم يذهبون لنفس الأمر وبأفكار واضحه جدًا ، نحن نفهم بعضنا البعض بشكل جيد داخل وخارج الملعب".

وواصل قائلاً: "وصلت بشهرة التسجيل من الركلات الحره لكن لم أسجل منها حتى الأن ؟ ليس هُناك نفس عدد الأخطاء التي موجوده في الدرجه الثانيه ولكنني مازلت آمل لتسجيل هدف لأرى إذا كان هُناك حظ ، لم أقوم بتعديل أي شيء ولكن التسجيل من ركله حره مباشره قد يكون أصعب هُنا لأن الحراس أفضل".