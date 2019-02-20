رياضة | الفحص الطبي يحدد موقف ثنائي الأهلي من مباراة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفحص الطبي يحدد موقف ثنائي الأهلي من مباراة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع هشام محمد وناصر ماهر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدٍ الخميس، لتحديد حجم الإصابة التي تعرضوا لها خلال مواجهة الداخلية، بالدوري العام.

واشتكى ماهر صانع ألعاب الفريق، من آلام في العضلة الضامة أثناء مشاركته مع الفريق الأحمر أمام الداخلية، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

واضطر مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، من الدفع بالمهاجم مروان محسن، بدلًا من ناصر ماهر بسبب شكواه وخوفًا من تفاقم الإصابة.

كما عانى هشام محمد لاعب الوسط، من آلام عضلية أيضًا خلال المباراة، وخروجه خوفًا من تفاقم الإصابة أيضًا.