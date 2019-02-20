انت الان تتابع تفاصيل خبر عُمان تضع ثقتها بالهولندي كومان لبلوغ مونديال قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 11:22 مساءً - أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم، الأربعاء، تعيين الهولندي إروين كومان مديراً فنياً للمنتخب الأول خلفاً لمواطنه بيم فيربيك الذي ترك منصبه في وقت سابق من هذا الشهر .

وكشف الحساب الرسمي لاتحاد الكرة العُماني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المدرب الهولندي كومان سيتولى "قيادة المنتخب الأول لمدة عامين، حتى مارس 2021"؛ ما يعني أنه سيقود "الأحمر" العُماني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة، المقررة إقامتها في قطر، شتاء عام 2022.

وكان كومان قد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط، الثلاثاء، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين الجانبين، دون الكشف عن راتبه السنوي.

وينتهج كومان، البالغ من العُمر 57 عاماً، نفس الأسلوب التكتيكي الذي كان يلعب به المنتخب تحت إمرة مواطنه المدرب السابق بيم فيربيك، الذي قاد عُمان للتتويج بلقب كأس الخليج العربي (خليجي 23).

وتولى المدرب الهولندي سابقاً قيادة منتخب المجر بين عامي 2008 و2010، كما درب عدداً من الأندية الهولندية؛ أبرزها إيندهوفن وفينورد، إضافة إلى فنربهتشه التركي مدة وجيزة في أواخر العام 2018.

كما عمل مساعداً لشقيقه رونالد كومان، المدرب الحالي للمنتخب الهولندي، خلال تولي الأخير قيادة ساوثهامبتون (2014-2016) وإيفرتون (2016-2017).

تجدر الإشارة إلى أن منتخب عُمان قدّم مستويات كبيرة في كأس الأمم الآسيوية، التي أسدل الستار عليها مؤخراً، لكنه ودّع البطولة على يد إيران في الدور ثمن النهائي، ليقدم فيربيك استقالته عازياً ذلك لـ"ظروف خاصة"، ورغبة منه بإنهاء مسيرته التدريبية.