شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد الأسباني ويوفنتوس الإيطالي التي تقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وشهدت بداية المباراة احتساب ركلة جزاء للأتلتي، لكن بعد رجوع الحكم لتقنية الفار قام بألغائها واحتساب ركلة حرة مباشرة بدلا منها. وكاد اليوفي أن يتقدم بتسديدة قوية من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي تصدى لها حارس الروخي بلانكوس يان أوبلاك بشكل رائع. وفي الدقيقة 29 تألق تشيزني حارس السيدة العجوز في التصدي لكرة مباغته من الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الأتلتي. وحصل الأسباني دييجو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد على بطاقة صفراء، ليتأكد بذلك غيابه عن المشاركة في مباراة العودة بأيطاليا.

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