شكرا لقرائتكم خبر عن تكشيلة باريس سان جيرمان أمام مونبلييه والان مع التفاصيل

الخليج 365 - : يواجه اليوم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة توماس توشيل أمام نظيرة مونبلييه الفرنسي بقيادة ميشيل دير زاكريان في المباراة التى ستجمهم علي استاد بارك دي برينس في تمام الساعة العاشرة مسائا في اطار الجولة 25 من مسابقة الدورى الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

أعلن توماس توشيل المدير الفنى لنادى باريس سان جيرمان عن تكشيلة فريقه أمام مونبليه اليوم و شهدت التكشيلة غياب ابرز لاعبي الفريق منهم : كافانى - تياغو سيلفا - نيمار - توماس مونيير - جوان بيرنات كما تواجد علي الدكة كلا من : موسي ديابي - نسوكى - كولين داجبا - لودوفيش و جائت التكشيلة كالاتى :

حراسة المرمى : بوفون

خط الدفاع : كيرير - ماركينيوس - كيميبميب

خط الوسط : ألفيش -كورزاوا - نكنكو - فيراتى

خط الهجوم : دي ماريا - كليان مبابي - دراكسلر